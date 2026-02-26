Confetra festeggia 80 anni, Meloni: Governo impegnato per sistema logistico sempre più efficiente e competitivo

(Teleborsa) - "Il settore dei trasporti e della logistica è il “sistema nervoso”
che collega imprese, territori e mercati e che consente ad un sistema economico e produttivo di affermarsi e progredire. Ciò vale a maggior ragione per una Nazione come l’Italia, che è una piattaforma naturale nel cuore del Mediterraneo e che rappresenta da sempre il crocevia di interconnessioni decisive per il commercio europeo ed internazionale". Così il Presidente del Consiglio Meloni nel messaggio inviato a Confetra
che festeggia 80 anni di storia in occasione dell'Assemblea pubblica 2026. "Con la sua storia e la qualità della sua rappresentanza", Confetra "incarna un interlocutore fondamentale delle Istituzioni in questo ambizioso percorso. Ecco perché vi auguro di proseguire il vostro cammino con lo stesso spirito di servizio e la stessa capacità di visione che hanno contraddistinto i vostri primi ottant’anni",
dice ancora Meloni. "La qualità della logistica incide direttamente sulla capacità di attrarre investimenti,
di sostenere l’export e di rafforzare le filiere strategiche", dice il Premier che prosegue: "Stiamo investendo con costanza e determinazione sulle infrastrutture materiali e immateriali: dal potenziamento della rete ferroviaria e stradale allo sviluppo dell’intermodalità, fino alla modernizzazione dei porti e delle retroportualità. Abbiamo lavorato per semplificare le procedure, accelerare le opere e rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse, incluse quelle del PNRR"."Per il trasporto su gomma
, che rappresenta una componente essenziale della catena della logistica, abbiamo adottato misure di sostegno per fronteggiare l’aumento dei costi e garantire maggiore sostenibilità economica alle imprese. Sui porti stiamo rafforzando il ruolo delle Autorità di sistema portuale, investendo in digitalizzazione, connessioni ferroviarie e competitività internazionale, con l’obiettivo di consolidare l’Italia come hub logistico euro-mediterraneo".
"Parallelamente, in ambito europeo, il Governo è impegnato a difendere un approccio pragmatico alla transizione ecologica. Crediamo in una sostenibilità che sia ambientale ma anche economica e sociale, e sosteniamo una transizione green che accompagni le imprese senza penalizzarle, che valorizzi l’innovazione e che garantisca il principio di neutralità tecnologica nelle scelte regolatorie.
Inoltre, l’Italia vuole essere protagonista nella definizione delle politiche europee sui trasporti, sulle reti TEN-T, sulla logistica integrata e sulla competitività industriale, affinché le regole comuni tengano conto delle specificità del nostro sistema produttivo e della centralità del Mediterraneo".
Il Governo continuerà ad essere al fianco dei lavoratori e delle imprese di questo comparto, per costruire un sistema logistico sempre più moderno, efficiente e competitivo, in grado di garantire benessere e di assicurare una crescita duratura alla Nazione.