PLATINUM del 17/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Chiusura in rosso per il metallo bianco-argenteo, che termina la seduta segnando un calo dell'1,43%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.395,8. Primo supporto visto a 1.363,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.353,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)