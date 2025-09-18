Milano 10:13
PLATINUM del 17/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Chiusura in rosso per il metallo bianco-argenteo, che termina la seduta segnando un calo dell'1,43%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.395,8. Primo supporto visto a 1.363,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.353,2.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
