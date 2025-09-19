Milano 10:53
42.584 +0,65%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:53
9.231 +0,03%
Francoforte 10:53
23.713 +0,16%

Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,45%

L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 3.820,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,45%
Ribasso per Shanghai, in flessione dell'1,45%, termina le contrattazioni a 3.820,09 punti.
Condividi
```