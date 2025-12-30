Milano 12:43
44.869 +0,97%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:44
9.911 +0,45%
Francoforte 12:44
24.452 +0,41%

Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,04%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.965,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,04%)
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente +0,04%, archiviando la seduta a 3.965,12 punti.
Condividi
```