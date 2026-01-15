Milano
9:49
45.793
+0,32%
Nasdaq
14-gen
25.466
0,00%
Dow Jones
14-gen
49.150
-0,09%
Londra
9:49
10.189
+0,05%
Francoforte
9:49
25.268
-0,07%
Giovedì 15 Gennaio 2026, ore 10.06
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,63%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,63%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.112,6 punti
In breve
,
Finanza
15 gennaio 2026 - 08.20
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,63% e archivia la seduta a 4.112,6 punti.
Condividi
