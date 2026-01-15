Milano 9:49
45.793 +0,32%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:49
10.189 +0,05%
25.268 -0,07%

Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,63%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.112,6 punti

In breve, Finanza
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,63% e archivia la seduta a 4.112,6 punti.
