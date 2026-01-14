Milano 9:43
45.685 +0,35%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:43
10.167 +0,29%
25.415 -0,02%

Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,94%

L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 4.126,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,94%
Ribasso per Shanghai, in flessione dello 0,94%, termina le contrattazioni a 4.126,09 punti.
Condividi
```