Milano 10:54
42.591 +0,67%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:54
9.229 +0,01%
Francoforte 10:54
23.711 +0,15%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,80% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta in utile a 42.645,25 punti

Finanza
Spunto rialzista dello 0,80% per Milano, alle 10:30, che continua le contrattazioni a 42.645,25 punti.
