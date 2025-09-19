Milano 17:35
Il DAX chiude a 23.639,41 punti

Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,15%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto -0,15%, terminando le negoziazioni a 23.639,41 punti.
