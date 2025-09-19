Milano 17:04
42.358 +0,12%
Nasdaq 17:04
24.505 +0,20%
Dow Jones 17:04
46.182 +0,09%
Londra 17:04
9.228 0,00%
Francoforte 17:04
23.653 -0,09%

Enea: scienza per tutti alla Notte Europea dei Ricercatori a Portici

Economia
Enea: scienza per tutti alla Notte Europea dei Ricercatori a Portici
(Teleborsa) - Venerdì 26 settembre 2025, dalle ore 15 alle 22, il Centro ENEA di Portici (Napoli) apre le porte al pubblico in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. La giornata offrirà laboratori interattivi, tour guidati, esperimenti dal vivo e giochi scientifici per tutte le età.

I visitatori potranno scoprire il mondo degli specchi solari, dell’efficienza energetica degli edifici, della microscopia digitale e delle fonti rinnovabili, fino a cimentarsi con le reti intelligenti attraverso il videogioco Mastergrid.

Per i più piccoli sono previsti momenti speciali: i Cybereroi li guideranno a navigare in rete in modo sicuro e divertente, mentre un percorso sulle forze magnetiche permetterà loro di far volare aquiloni davvero unici. Non mancherà un’avvincente Escape Room, dove si potrà capire come il Sole diventa energia per produrre idrogeno verde, il carburante pulito del futuro.

I ragazzi e gli adulti saranno invece accompagnati dai ricercatori alla scoperta di automazione, robotica, stampa 3D e tecniche di reverse engineering. Inoltre, potranno immergersi nel mondo della chimica, "la magia invisibile della vita", attraverso quiz, video, giochi e veri esperimenti scientifici. L’ingresso al Centro è libero.
Condividi
```