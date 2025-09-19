Enea: scienza per tutti alla Notte Europea dei Ricercatori a Portici

(Teleborsa) - Venerdì 26 settembre 2025
, dalle ore 15 alle 22, il Centro ENEA di Portici (Napoli)
apre le porte al pubblico in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori
. La giornata offrirà laboratori interattivi, tour guidati, esperimenti dal vivo e giochi scientifici per tutte le età.
I visitatori potranno scoprire il mondo degli specchi solari, dell’efficienza energetica degli edifici, della microscopia digitale e delle fonti rinnovabili,
fino a cimentarsi con le reti intelligenti attraverso il videogioco Mastergrid.
Per i più piccoli sono previsti momenti speciali: i Cybereroi
li guideranno a navigare in rete in modo sicuro e divertente, mentre un percorso sulle forze magnetiche permetterà loro di far volare aquiloni davvero unici. Non mancherà un’avvincente Escape Room
, dove si potrà capire come il Sole diventa energia per produrre idrogeno verde, il carburante pulito del futuro.
I ragazzi e gli adulti saranno invece accompagnati dai ricercatori alla scoperta di automazione, robotica, stampa 3D e tecniche di reverse engineering
. Inoltre, potranno immergersi nel mondo della chimica, "la magia invisibile della vita
", attraverso quiz, video, giochi e veri esperimenti scientifici. L’ingresso al Centro è libero.