"Antarctica Day", 40 anni di ricerca italiana

(Teleborsa) - In occasione dei 40 anni del Programma Nazionale di ricerche in Antartide (PNRA),presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’eventopromosso e organizzato dalla Commissione scientifica nazionale per l’Antartide - CSNA.Finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR),per la gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio Laura Bassi.L’evento si aprirà con il messaggio del Ministro dell’Università e della Ricerca,Alle 10:50 è previsto un collegamento dalle basiAlle 12:30 sarà inaugurata la mostra scientifica interattiva del PNRAideata e realizzata dal CNR in collaborazione con CSNA, MNA, ENEA, OGS e con il contributo di ricercatrici e ricercatori di altri Enti e Università italiane che svolgono attività di ricerca sull’Antartide. La mostra aprirà alle scuole e al pubblico, presso la sede centrale del CNR a Roma, dal 2 dicembre 2025 al 23 gennaio 2026.