"Antarctica Day", 40 anni di ricerca italiana

(Teleborsa) - In occasione dei 40 anni del Programma Nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), il 1° dicembre si svolgerà a Roma,
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’evento “Antarctica Day”
promosso e organizzato dalla Commissione scientifica nazionale per l’Antartide - CSNA.
Finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), il PNRA è gestito dal CNR per il coordinamento scientifico, da ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS
per la gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio Laura Bassi.
L’evento si aprirà con il messaggio del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini e con gli interventi del Sottosegretario al Ministero della Difesa, Isabella Rauti e del Segretario Generale del Ministero dell’Università e Ricerca, Marco Mancini. Nel corso dell’incontro, rappresentanti dei tre Enti attuatori (CNR, ENEA e OGS) e delle istituzioni che partecipano al Programma illustreranno i traguardi raggiunti in questi 40 anni di storia, delineando gli obiettivi per il prossimo decennio e gli strumenti adeguati a raggiungerli.
Alle 10:50 è previsto un collegamento dalle basi Mario Zucchelli, Concordia e dalla rompighiaccio Laura Bassi con il personale impegnato nella campagna estiva australe.
Alle 12:30 sarà inaugurata la mostra scientifica interattiva del PNRA ‘Antartide, il continente bianco. 40 anni di ricerca italiana’
ideata e realizzata dal CNR in collaborazione con CSNA, MNA, ENEA, OGS e con il contributo di ricercatrici e ricercatori di altri Enti e Università italiane che svolgono attività di ricerca sull’Antartide. La mostra aprirà alle scuole e al pubblico, presso la sede centrale del CNR a Roma, dal 2 dicembre 2025 al 23 gennaio 2026.