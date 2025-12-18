Estrima rafforza l’espansione di Birò: nuova commessa europea da ISPRA e accordo con GamaLife

Estrima

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella produzione di veicoli elettrici, ha annunciato la aggiudicazione di unae la sottoscrizione di un, proseguendo il percorso di espansione del veicolo elettriconel mercato della mobilità sostenibile.In particolare, la società si è aggiudicata una procedura europea indetta da, per la fornitura di quattro veicoli elettrici Birò destinati a integrare la flotta già in uso presso i centri di ricerca dell’Istituto. Con questa nuova fornitura, il numero complessivo di Birò utilizzati da ISPRA sale a otto unità, impiegate quotidianamente per gli spostamenti di servizio del personale e dei ricercatori all’interno del centro.Parallelamente, Estrima ha concluso uncon, compagnia di assicurazioni spagnola attiva nel settore del welfare e della previdenza, per la fornitura di sette Birò. I veicoli saranno destinati come primo premio nell’ambito di un’iniziativa nazionale a premi rivolta alla clientela di GamaLife, volta a promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della pianificazione previdenziale e del welfare, abbinando tali valori a una soluzione di mobilità elettrica e innovativa.