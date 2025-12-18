Milano 14:19
44.296 +0,45%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 14:19
9.756 -0,18%
Francoforte 14:19
24.030 +0,29%

Estrima rafforza l’espansione di Birò: nuova commessa europea da ISPRA e accordo con GamaLife

Finanza
Estrima rafforza l’espansione di Birò: nuova commessa europea da ISPRA e accordo con GamaLife
(Teleborsa) - Estrima, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella produzione di veicoli elettrici, ha annunciato la aggiudicazione di una commessa europea e la sottoscrizione di un nuovo accordo commerciale, proseguendo il percorso di espansione del veicolo elettrico Birò nel mercato della mobilità sostenibile.

In particolare, la società si è aggiudicata una procedura europea indetta da JRC ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per la fornitura di quattro veicoli elettrici Birò destinati a integrare la flotta già in uso presso i centri di ricerca dell’Istituto. Con questa nuova fornitura, il numero complessivo di Birò utilizzati da ISPRA sale a otto unità, impiegate quotidianamente per gli spostamenti di servizio del personale e dei ricercatori all’interno del centro.

Parallelamente, Estrima ha concluso un accordo di collaborazione con GamaLife, compagnia di assicurazioni spagnola attiva nel settore del welfare e della previdenza, per la fornitura di sette Birò. I veicoli saranno destinati come primo premio nell’ambito di un’iniziativa nazionale a premi rivolta alla clientela di GamaLife, volta a promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della pianificazione previdenziale e del welfare, abbinando tali valori a una soluzione di mobilità elettrica e innovativa.
Condividi
```