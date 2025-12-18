Estrima rafforza l’espansione di Birò: nuova commessa europea da ISPRA e accordo con GamaLife

(Teleborsa) - Estrima
, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella produzione di veicoli elettrici, ha annunciato la aggiudicazione di una commessa europea
e la sottoscrizione di un nuovo accordo commerciale
, proseguendo il percorso di espansione del veicolo elettrico Birò
nel mercato della mobilità sostenibile.
In particolare, la società si è aggiudicata una procedura europea indetta da JRC ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
, per la fornitura di quattro veicoli elettrici Birò destinati a integrare la flotta già in uso presso i centri di ricerca dell’Istituto. Con questa nuova fornitura, il numero complessivo di Birò utilizzati da ISPRA sale a otto unità, impiegate quotidianamente per gli spostamenti di servizio del personale e dei ricercatori all’interno del centro.
Parallelamente, Estrima ha concluso un accordo di collaborazione
con GamaLife
, compagnia di assicurazioni spagnola attiva nel settore del welfare e della previdenza, per la fornitura di sette Birò. I veicoli saranno destinati come primo premio nell’ambito di un’iniziativa nazionale a premi rivolta alla clientela di GamaLife, volta a promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della pianificazione previdenziale e del welfare, abbinando tali valori a una soluzione di mobilità elettrica e innovativa.