Milano 10:55
42.587 +0,66%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:55
9.225 -0,04%
Francoforte 10:55
23.704 +0,12%

Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Media

Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 309,95 punti.
