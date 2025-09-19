Francoforte: calo per RTL

(Teleborsa) - Pressione su RTL
, che tratta con una perdita del 3,20%.
L'andamento di RTL
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di RTL
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 35,83 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 34,23. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 33,67.
