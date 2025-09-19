Milano 14:10
42.361 +0,12%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:10
9.229 +0,01%
Francoforte 14:10
23.656 -0,08%

Londra: movimento negativo per Airtel Africa

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.

L'andamento di Airtel Africa nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Airtel Africa è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,257 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,205. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,309.

