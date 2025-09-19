Londra: movimento negativo per Airtel Africa

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
L'andamento di Airtel Africa
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Airtel Africa
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,257 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,205. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,309.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)