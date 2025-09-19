Londra: movimento negativo per Airtel Africa

azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,257 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,205. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,309.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)