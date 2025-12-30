Londra: scambi al rialzo per Airtel Africa

azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa

FTSE 100

Airtel Africa

Airtel Africa

(Teleborsa) - Bene l', con un rialzo dell'1,98%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,536 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,462. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,61.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)