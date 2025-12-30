Londra: scambi al rialzo per Airtel Africa

Milano 17:35
Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, con un rialzo dell'1,98%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Airtel Africa rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Airtel Africa è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,536 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,462. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,61.

