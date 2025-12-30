Londra: scambi al rialzo per Airtel Africa

(Teleborsa) - Bene l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, con un rialzo dell'1,98%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Airtel Africa
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Airtel Africa
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,536 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,462. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)