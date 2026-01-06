Milano 14:47
45.999 +0,33%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:47
10.111 +1,06%
Francoforte 14:47
24.943 +0,30%

Londra: brillante l'andamento di Airtel Africa

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Airtel Africa
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che tratta in utile del 2,09% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Airtel Africa rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di breve periodo di Airtel Africa mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,746 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,672. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```