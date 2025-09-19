Milano 17:35
42.312 +0,01%
Nasdaq 22:00
24.626 +0,70%
Dow Jones 22:02
46.315 +0,37%
Londra 17:35
9.217 -0,12%
Francoforte 17:35
23.639 -0,15%

New York: andamento negativo per ARM Holdings

Sottotono la società tech inglese che progetta chip, che passa di mano con un calo del 2,49%.
