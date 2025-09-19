Milano 17:05
42.345 +0,09%
Nasdaq 17:05
24.496 +0,17%
Dow Jones 17:05
46.172 +0,06%
Londra 17:05
9.225 -0,03%
Francoforte 17:05
23.642 -0,14%

New York: andamento sostenuto per FedEx
Seduta positiva per la principale azienda nel settore dei trasporti, che avanza bene del 2,82%.
