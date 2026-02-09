FedEx e consorzio guidato da Advent acquistano InPost per 7,8 miliardi di euro

FedEx

(Teleborsa) - Un consorzio composto dalla società di private equity statunitense, dal gruppo logisticoe dalle società di investimentohadel fornitore polacco di servizi di consegna pacchiper 7,8 miliardi di euro.InPost offre servizi di ritiro automatico dei pacchi per le spedizioni business-to-consumer. Il consorzio ha affermato che, con una rete di 61.000 armadietti automatici per pacchi, unita a punti di ritiro e consegna e opzioni di consegna a domicilio, esiste un percorso chiaro per espandere significativamente la rete di InPost ed estenderne la portata ai consumatori in tutta Europa.In dettaglio, le parti hanno raggiunto un accordo condizionale per un', peremesse e in circolazione dia un prezzo di offerta di(cum dividendo), per complessivi 7,8 miliardi, con unrispetto al prezzo delle azioni del 2 gennaio, prima della diffusione della notizia di un potenziale accordo.Il Consiglio di Amministrazione di InPost, a seguito di un'analisi approfondita dell'operazione con consulenti esterni, ritiene che l'Offerta sia neldi tutti gli stakeholder el'operazione, raccomandando agli azionisti di offrire le proprie azioni nell'ambito dell'offerta.L'accordo èda azionisti che rappresentano ilin circolazione della società e ilè previsto per la seconda metà del 2026.Al completamento, Advent e FedEx deterranno ciascuna una partecipazione del 37%, mentre A&R ne deterrà il 16% e PPF il 10%. Nell'ambito dell'accordo, PPF offrirà la propria partecipazione e reinvestirà parte del ricavato per diventare azionista del 10% del consorzio.InPost ha dichiarato che continuerà a operare con il, cone l'attuale struttura manageriale guidata dall', che manterrà la propria partecipazione in InPost tramite il Consorzio.