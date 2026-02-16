InPost, Aberdeen contro l'offerta di FedEx e Advent da 7,8 miliardi di euro

(Teleborsa) - La società di investimento quotata alla Borsa di Londra Aberdeen Group
, azionista di minoranza di InPost
, voterà contro l'offerta di acquisizione dell'operatore polacco di servizi di consegna pacchi
- promossa dal consorzio composto dal private equity statunitense Advent International
, dal gruppo logistico FedEx
e dalle società di investimento A&R
e PPF
-, poichè ritiene che la proposta non riflette il valore intrinseco
dell'azienda né la sua traiettoria di crescita
a lungo termine.
L'offerta interamente in contanti di 15,60 euro per azione
sembra un tentativo opportunistico di "sfruttare una debolezza temporanea"
del titolo InPost, ha affermato la società di investimento in una lettera al presidente Hein Pretorius, visionata da Bloomberg.
L'offerta, annunciata una settimana fa, valuta l'azienda a 7,8 miliardi di euro
. L'offerta, raccomandata dal consiglio di amministrazione di InPost, pur incorporando un premio del 50%
rispetto al prezzo delle azioni del 2 gennaio, prima della diffusione della notizia di un potenziale accordo, è inferiore al prezzo di offerta pubblica iniziale
(IPO) dell'azienda del 2021, pari a 16 euro
.