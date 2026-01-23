FedEx ristruttura la rete operativa in Francia e taglia fino a 500 posti di lavoro

(Teleborsa) - FedEx
, colosso statunitense delle spedizioni, ha presentato un piano di ristrutturazione in Francia
che potrebbe ridurre fino a 500 posizioni operative
e modificare sedi e orari di lavoro per un massimo di 800 membri del team operativo.
La proposta, che include una ristrutturazione della rete operativa dell'azienda e un investimento fino a 78 milioni di euro in nuove infrastrutture e tecnologie
, sottolinea l'impegno di FedEx nei confronti della Francia, uno dei mercati più grandi in Europa, si legge in una nota.
La riprogettazione della rete operativa di terra semplificherà la rete ed eliminerà le sovrapposizioni infrastrutturali. Di conseguenza, la presenza delle sedi FedEx sarà ridotta da 103 a 86. Non sono previste modifiche alla rete aerea internazionale
di FedEx, compreso l'hub Charles De Gaulle di Parigi, nell'ambito di questo programma.
FedEx segnala che potrebbero essere create oltre 770 nuove posizioni
operative a tempo pieno e part-time a seguito della riprogettazione della rete operativa e dei miglioramenti tecnologici.