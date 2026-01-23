FedEx ristruttura la rete operativa in Francia e taglia fino a 500 posti di lavoro

FedEx

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle spedizioni, ha presentato unche potrebbee modificare sedi e orari di lavoro per un massimo di 800 membri del team operativo.La proposta, che include una ristrutturazione della rete operativa dell'azienda e un, sottolinea l'impegno di FedEx nei confronti della Francia, uno dei mercati più grandi in Europa, si legge in una nota.La riprogettazione della rete operativa di terra semplificherà la rete ed eliminerà le sovrapposizioni infrastrutturali. Di conseguenza, la presenza delle sedi FedEx sarà ridotta da 103 a 86.di FedEx, compreso l'hub Charles De Gaulle di Parigi, nell'ambito di questo programma.FedEx segnala cheoperative a tempo pieno e part-time a seguito della riprogettazione della rete operativa e dei miglioramenti tecnologici.