New York: balza in avanti Fortinet

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader nel settore della sicurezza informatica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,95%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fortinet
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Fortinet
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 83,96 USD. Possibile una discesa fino al bottom 82,49. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 85,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)