New York: Fortinet, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Protagonista il leader nel settore della sicurezza informatica
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,50%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fortinet
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fortinet
rispetto all'indice.
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Fortinet
restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 82,61 USD. La resistenza più immediata è stimata a 84,66. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 86,71, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)