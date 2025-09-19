New York: calo per ARM Holdings

società tech inglese che progetta chip

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,49% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 145 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 141,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 140,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)