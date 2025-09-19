Milano 17:35
42.312 +0,01%
Nasdaq 22:00
24.626 +0,70%
Dow Jones 22:02
46.315 +0,37%
Londra 17:35
9.217 -0,12%
Francoforte 17:35
23.639 -0,15%

New York: calo per ARM Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società tech inglese che progetta chip, che presenta una flessione del 2,49% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ARM Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 145 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 141,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 140,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
