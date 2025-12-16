Wall Street chiude in rosso in attesa del rapporto sull'occupazione

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta in rosso
, riportando una variazione pari a -0,09% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l'S&P-500
, fermandosi a 6.817 punti (-0,16%). Leggermente negativo il Nasdaq 100
(-0,51%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,27%).
A pesare sui principali indici sono stati i titoli chiave nel settore dell'intelligenza artificiale. Il mercato è in attesa del rapporto sull'occupazione di novembre
, che viene pubblicato martedì e potrebbe fungere da catalyst per i titoli azionari. L'attesa è che le buste paga non agricole siano aumentate di 50.000 unità, in netto calo rispetto ai 119.000 posti di lavoro creati a settembre, con un tasso di disoccupazione al 4,5%, rispetto al 4,4% di settembre.
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori sanitario
(+1,27%), utilities
(+0,88%) e beni di consumo secondari
(+0,48%). Nel listino, i settori informatica
(-1,04%) e energia
(-0,76%) sono stati tra i più venduti.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Amgen
(+2,38%), Honeywell International
(+1,96%), Travelers Company
(+1,85%) e Procter & Gamble
(+1,60%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce
, che ha archiviato la seduta a -2,92%. Preda dei venditori 3M
, con un decremento dell'1,89%. Si concentrano le vendite su Amazon
, che soffre un calo dell'1,61%. Tentenna Apple
, con un modesto ribasso dell'1,50%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Comcast Corporation
(+3,64%), Tesla Motors
(+3,51%), Marriott International
(+3,27%) e Intuitive Surgical
(+3,17%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MicroStrategy Incorporated
, che ha chiuso a -8,14%. Seduta negativa per CoStar
, che scende del 6,58%. Sensibili perdite per Broadcom
, in calo del 5,59%. In apnea ARM Holdings
, che arretra del 4,98%.