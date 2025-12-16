Milano 14:20
44.234 +0,26%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:21
9.701 -0,51%
Francoforte 14:20
24.141 -0,37%

Wall Street chiude in rosso in attesa del rapporto sull'occupazione

Finanza
(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta in rosso, riportando una variazione pari a -0,09% sul Dow Jones; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l'S&P-500, fermandosi a 6.817 punti (-0,16%). Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,51%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'S&P 100 (-0,27%).

A pesare sui principali indici sono stati i titoli chiave nel settore dell'intelligenza artificiale. Il mercato è in attesa del rapporto sull'occupazione di novembre, che viene pubblicato martedì e potrebbe fungere da catalyst per i titoli azionari. L'attesa è che le buste paga non agricole siano aumentate di 50.000 unità, in netto calo rispetto ai 119.000 posti di lavoro creati a settembre, con un tasso di disoccupazione al 4,5%, rispetto al 4,4% di settembre.

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori sanitario (+1,27%), utilities (+0,88%) e beni di consumo secondari (+0,48%). Nel listino, i settori informatica (-1,04%) e energia (-0,76%) sono stati tra i più venduti.

Al top tra i giganti di Wall Street, Amgen (+2,38%), Honeywell International (+1,96%), Travelers Company (+1,85%) e Procter & Gamble (+1,60%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce, che ha archiviato la seduta a -2,92%. Preda dei venditori 3M, con un decremento dell'1,89%. Si concentrano le vendite su Amazon, che soffre un calo dell'1,61%. Tentenna Apple, con un modesto ribasso dell'1,50%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Comcast Corporation (+3,64%), Tesla Motors (+3,51%), Marriott International (+3,27%) e Intuitive Surgical (+3,17%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MicroStrategy Incorporated, che ha chiuso a -8,14%. Seduta negativa per CoStar, che scende del 6,58%. Sensibili perdite per Broadcom, in calo del 5,59%. In apnea ARM Holdings, che arretra del 4,98%.

