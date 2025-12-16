Wall Street chiude in rosso in attesa del rapporto sull'occupazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

utilities

beni di consumo secondari

informatica

energia

Amgen

Honeywell International

Travelers Company

Procter & Gamble

Salesforce

3M

Amazon

Apple

Comcast Corporation

Tesla Motors

Marriott International

Intuitive Surgical

MicroStrategy Incorporated

CoStar

Broadcom

ARM Holdings

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a -0,09% sul; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 6.817 punti (-0,16%). Leggermente negativo il(-0,51%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,27%).A pesare sui principali indici sono stati i titoli chiave nel settore dell'intelligenza artificiale. Il, che viene pubblicato martedì e potrebbe fungere da catalyst per i titoli azionari. L'attesa è che le buste paga non agricole siano aumentate di 50.000 unità, in netto calo rispetto ai 119.000 posti di lavoro creati a settembre, con un tasso di disoccupazione al 4,5%, rispetto al 4,4% di settembre.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,27%),(+0,88%) e(+0,48%). Nel listino, i settori(-1,04%) e(-0,76%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+2,38%),(+1,96%),(+1,85%) e(+1,60%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,92%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,89%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,61%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,50%.Al top tra i, si posizionano(+3,64%),(+3,51%),(+3,27%) e(+3,17%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,14%. Seduta negativa per, che scende del 6,58%. Sensibili perdite per, in calo del 5,59%. In apnea, che arretra del 4,98%.