New York: scambi in positivo per Oracle

(Teleborsa) - Balza in avanti il principale fornitore di software aziendale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Oracle rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 306,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 298,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 294.

