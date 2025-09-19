New York: scambi in positivo per Oracle

(Teleborsa) - Balza in avanti il principale fornitore di software aziendale
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Oracle
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 306,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 298,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 294.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)