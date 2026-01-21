Milano 17:35
New York: giornata negativa in Borsa per Oracle

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita il principale fornitore di software aziendale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,02% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Oracle rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Oracle, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 170 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 178 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 167,4.

