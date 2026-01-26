Milano 26-gen
New York: andamento sostenuto per Oracle

(Teleborsa) - Scambia in profit il principale fornitore di software aziendale, che lievita del 3,74%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Oracle rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 179,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 186,5. Il peggioramento di Oracle è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 175,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
