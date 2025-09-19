PLATINUM del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Balza in avanti il metallo bianco-argenteo, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,98%.
Le implicazioni di medio periodo del platino confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.404,8 con primo supporto visto a 1.372,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.357,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)