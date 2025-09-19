Milano 11:00
42.580 +0,64%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 11:00
9.221 -0,08%
Francoforte 11:00
23.707 +0,14%

PLATINUM del 18/09/2025

Finanza
PLATINUM del 18/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Balza in avanti il metallo bianco-argenteo, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,98%.

Le implicazioni di medio periodo del platino confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.404,8 con primo supporto visto a 1.372,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.357,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```