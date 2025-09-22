BricoDay torna con un'edizione da record: attese oltre 500 aziende

Microsoft

(Teleborsa) - La, la fiera dedicata agli appassionati del fai-da-te,attese alla fiera di Milano Rho nelle giornate del. Si tratta di una crescita del 20% rispetto alle 494 della scorsa edizione. Sui circa 25 mila metri quadri di esposizione (padiglioni 22 e 24) le aziende del Brico-Garden offriranno una visione completa su trend, dati, innovazioni, novità di prodotto e scenari futuri del settore e delle filiere collegate.Unche va dagli accessori per auto e moto alla termoidraulica per il bagno, dalla decorazione d’interni alla ferramenta, dall’edilizia alla climatizzazione, dal giardinaggio all’illuminazione, passando per legno, pavimentazioni, utensileria e vernici. Saranno presenti ben 169 espositori del, 27 aziende di, 196 i brand del, 68 imprese del, 34 stand dedicati ae digitalizzazione."Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Registriamo la presenza di nuovi, grandi nomi in ogni settore, la partecipazione di decine di buyer selezionati in tutta Europa, un significativo incremento di espositori esteri e la crescente presenza di insegne specializzate leader in visita", afferma, responsabile della fiera.Il mercato del, fa numeri daSecondo l'Home Improvement Report Retail Worldwide, vale 278 miliardi di euro ine 136 miliardi in, ma anche l'Europa corre con un fatturato di 28,9 miliardi di euro in, 21,8 miliardi ine 16,7 miliardi nel, secondo i dati dell’Osservatorio Non Food, ile si conferma in crescita ormai da un decennio. Nel2025, il solo– in base alle stime di Gfk-an NIQ Company - ha, rispetto ai 6,3 miliardi di fatturato realizzati nell'intero 2024. Il dato segna un calo dello 0,9% sul primo semestre 2024, quando però le vendite risultavano in contrazione dell’8,8% sull'anno prima, mentre si segnalae l’aumento a doppia cifra di diversi(materiale elettrico, il mondo delle pareti edelle pavimentazioni e il settore delle costruzioni, seguiti dall’automotive).che ART - l’associazione di Confcommercio che rappresenta imprese del settore tavola, cucina, regalo e decorazione casa, fotografa con buoni segnali di crescita: tra aprile e giugno 2025, il 64% delle aziende del settore ha dichiarato un aumento del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2024, con aspettative positive per fine anno legate al canale retail; il 50% delle imprese prevede un incremento rispetto al 2024, mentre il 29% si attende una sostanziale stabilità.la, in i suoi 17 miliardi di fatturato, è un comparto ben rappresentato a Bricoday. Un settore che sta vivendo una, trainata dall'espansione dell’e dall'adozione sempre più diffusa dell’. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Osservatorio Permanente Multi&Omnicanalità Ferramenta OPMF, nel 2024, il valore dell’e-commerce ha raggiunto idi euro in Italia, pari al 20% (dal 5% nel 2018) del volume d'affari complessivo (17 miliardi). Secondo il rapporto, oltre il 33% delle ferramenta è presente online, tramite e-commerce proprietari o marketplace. Il trend dell’omnicanalità è in forte crescita, con una proiezione di aumento del 17% nel biennio 2025–2026. Il target di utenza più attivo è la classe di età 25-45 anni (60%), mentreaumentano le quote dei 45-60enni (32%) e dei giovanissimi, oggi all’8% (vs il 2% del 2023).Anche ilsta vivendoSecondo una recente ricerca a cura di Gfk, ildi piante e giardinaggio, con una crescita di 3 punti percentuali rispetto a tre anni fa. Che si tratti di balconi (73%), terrazzi (47%), giardini (39%) o orti (23%), la cura del verde conquista, con un 43% di italiani che si dedica con costanza alla cura delle piante e un 26% che sfrutta gli spazi esterni per momenti conviviali, come barbecue e pranzi mall’aperto.Dopo i forti rialzi registrati nel biennio 2020-2021. il comparto Gardenha segnato nel 2024 una contrazione del 4,8%, con un fatturato pari a 641,6 milioni di euro, mentre registraA BricoDay sono, tutti schierati, il salone tematico dedicato all’innovazione. Un vero e proprio percorso immersivo tra tecnologie, servizi e strategie digitali che stanno trasformando radicalmente il mercato, sia nel B2B che nel B2C. A testimoniare questo cambiamento saranno presenti in fieradelmondo digitale - dalla gestione di reti di vendita ai sistemi di pagamento, dagli assistenti virtuali alle analisi full funnel, passando per fintech, marketplace, intelligenza artificiale, cloud, big data e digitalizzazione dei processi - comee molti altri protagonisti di primo piano.: secondo un recente studio realizzato da Compass, le motivazioni che spingono agli acquisti in questoambito vanno dalrappresenta la leva principale (circa il 40%), al senso di(per 1 acquirente su 3), ma pesa anche la(1 su 4) ed il desiderio di esprimere la propria. Lavori manuali conper il 70% dei casi (80% dei quali costituito da uomini) ee (per 7 su 10, equamente diviso tra i generi) sono le attività più popolari. Seguono poi(soprattutto uomini),(scaffalature, mensole, casse),della casa (oltre il 60%), lavori die sostituzione di elementi e componenti di arredo di bagno e cucina. Figura nel mezzo anche la, a prevalenza maschile (al 72% contro il 53% delle donne). Le esperienze, sempre a prevalenza maschile, oltre alla cura del verde, si distinguono tra i lavori nell’orto, la manutenzione di forni e barbecue e le attività relative alla piscina.Ilintitolato Scenari 2025-2026 nel mercato bricolage tra nuovi trend e strategie offrirà la consuetacon TradeLab (focus sul franchising) e, a seguire, con Gfk-an NIQ Company (mercato italiano del DIY e dell’Home Improvement). Un dato che emergerà con forza dalla ricerca è che(dal 54% del rilevamento precedente) èper prodotti che semplifichino la vita ed il 30% (era il 22%) per la personalizzazione, mentre(dal 19%) si consideraPrima dellaconclusiva con alcuni(Bricocenter, Bricolife, CFadda, OBI Italia), si terrà l’intervento di(IULM), che porterà i risultati delle ricerche del Neuromarketing Research Center – BrainLab sul comportamento dei consumatori nei punti vendita della Gds.saranno al centro sia del(Phygital retail, la grande transizione tra AI e sostenibilità) sia deidistribuiti nei due giorni di manifestazione e organizzati in collaborazione con OPMF. Il convegno prevede l’introduzione di(OPMF), la presentazione in anteprima dei dati dell’Osservatorio Multicanalità Ferramenta 2025 e il lancio di OPMF PRO, la nuova piattaforma aggregativa dei negozi ferramenta nel canale distributivo, fisico e online.Tra i momenti chiave: intervista a(Bosch) sul futuro del negozio specializzato, focus su Retail Media con, e approfondimenti sull’. In chiusura, unaed esperti legali, dedicata alle nuove normative europee (DSA, DMA, EAA) che regolano il commercio digitale.