BricoDay torna con un'edizione da record: attese oltre 500 aziende

(Teleborsa) - La 17^ edizione di BricoDay
, la fiera dedicata agli appassionati del fai-da-te, sarà da record quest'anno, con oltre 500 aziende
attese alla fiera di Milano Rho nelle giornate del 24 e 25 settembre 2025
. Si tratta di una crescita del 20% rispetto alle 494 della scorsa edizione. Sui circa 25 mila metri quadri di esposizione (padiglioni 22 e 24) le aziende del Brico-Garden offriranno una visione completa su trend, dati, innovazioni, novità di prodotto e scenari futuri del settore e delle filiere collegate.
Un settore immenso
che va dagli accessori per auto e moto alla termoidraulica per il bagno, dalla decorazione d’interni alla ferramenta, dall’edilizia alla climatizzazione, dal giardinaggio all’illuminazione, passando per legno, pavimentazioni, utensileria e vernici. Saranno presenti ben 169 espositori del "mondo Casa"
, 27 aziende di Illuminazione
, 196 i brand del Fai-da-Te e Tecnico
, 68 imprese del Garden
, 34 stand dedicati a innovazione
e digitalizzazione.
"Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Registriamo la presenza di nuovi, grandi nomi in ogni settore, la partecipazione di decine di buyer selezionati in tutta Europa, un significativo incremento di espositori esteri e la crescente presenza di insegne specializzate leader in visita", afferma Maurizio Casolaro
, responsabile della fiera.
Il mercato del Brico e Home improvement
, fa numeri da record a livello internazionale:
Secondo l'Home Improvement Report Retail Worldwide, vale 278 miliardi di euro in USA
e 136 miliardi in Cina
, ma anche l'Europa corre con un fatturato di 28,9 miliardi di euro in Germania
, 21,8 miliardi in Francia
e 16,7 miliardi nel Regno Unito
.In Italia
, secondo i dati dell’Osservatorio Non Food, il mercato vale 13,5 miliardi di euro
e si conferma in crescita ormai da un decennio. Nel primo semestre
2025, il solo canale DIY superstore
– in base alle stime di Gfk-an NIQ Company - ha superato i 3 miliardi di euro di vendite
, rispetto ai 6,3 miliardi di fatturato realizzati nell'intero 2024. Il dato segna un calo dello 0,9% sul primo semestre 2024, quando però le vendite risultavano in contrazione dell’8,8% sull'anno prima, mentre si segnala l’exploit del settore Garden (+6,9%)
e l’aumento a doppia cifra di diversi segmenti del Brico
(materiale elettrico, il mondo delle pareti e
delle pavimentazioni e il settore delle costruzioni, seguiti dall’automotive).Bene anche il mondo della Casa
che ART - l’associazione di Confcommercio che rappresenta imprese del settore tavola, cucina, regalo e decorazione casa, fotografa con buoni segnali di crescita grazie ad export e retail
: tra aprile e giugno 2025, il 64% delle aziende del settore ha dichiarato un aumento del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2024, con aspettative positive per fine anno legate al canale retail; il 50% delle imprese prevede un incremento rispetto al 2024, mentre il 29% si attende una sostanziale stabilità.
la Ferramenta
, in i suoi 17 miliardi di fatturato, è un comparto ben rappresentato a Bricoday. Un settore che sta vivendo una profonda transizione verso il digitale
, trainata dall'espansione dell’e-commerce
e dall'adozione sempre più diffusa dell’AI
. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Osservatorio Permanente Multi&Omnicanalità Ferramenta OPMF, nel 2024, il valore dell’e-commerce ha raggiunto i 3,4 miliardi
di euro in Italia, pari al 20% (dal 5% nel 2018) del volume d'affari complessivo (17 miliardi). Secondo il rapporto, oltre il 33% delle ferramenta è presente online, tramite e-commerce proprietari o marketplace. Il trend dell’omnicanalità è in forte crescita, con una proiezione di aumento del 17% nel biennio 2025–2026. Il target di utenza più attivo è la classe di età 25-45 anni (60%), mentre
aumentano le quote dei 45-60enni (32%) e dei giovanissimi, oggi all’8% (vs il 2% del 2023).
Anche il Giardinaggio
sta vivendo una ripresa.
Secondo una recente ricerca a cura di Gfk, il 64% della popolazione si dichiara appassionato
di piante e giardinaggio, con una crescita di 3 punti percentuali rispetto a tre anni fa. Che si tratti di balconi (73%), terrazzi (47%), giardini (39%) o orti (23%), la cura del verde conquista tutte le fasce d’età
, con un 43% di italiani che si dedica con costanza alla cura delle piante e un 26% che sfrutta gli spazi esterni per momenti conviviali, come barbecue e pranzi mall’aperto.
Dopo i forti rialzi registrati nel biennio 2020-2021. il comparto Garden nel canale dei DIY superstore
ha segnato nel 2024 una contrazione del 4,8%, con un fatturato pari a 641,6 milioni di euro, mentre registra nel primo semestre del 2025 una buona crescita (+6,9%)
.
A BricoDay sono in prima linea anche i giganti dell’innovazione
, tutti schierati al Digital Village
, il salone tematico dedicato all’innovazione. Un vero e proprio percorso immersivo tra tecnologie, servizi e strategie digitali che stanno trasformando radicalmente il mercato, sia nel B2B che nel B2C. A testimoniare questo cambiamento saranno presenti in fiera alcuni dei più importanti player
del
mondo digitale - dalla gestione di reti di vendita ai sistemi di pagamento, dagli assistenti virtuali alle analisi full funnel, passando per fintech, marketplace, intelligenza artificiale, cloud, big data e digitalizzazione dei processi - come Google, Microsoft, Nexi, Zucchetti, Visa, Cofidis
e molti altri protagonisti di primo piano. Il profilo del "bricoleur"
: secondo un recente studio realizzato da Compass, le motivazioni che spingono agli acquisti in questo
ambito vanno dal risparmio economico,
rappresenta la leva principale (circa il 40%), al senso di autogratificazione
(per 1 acquirente su 3), ma pesa anche la ricerca di relax
(1 su 4) ed il desiderio di esprimere la propria creatività
. Lavori manuali con utensili e ferramenta
per il 70% dei casi (80% dei quali costituito da uomini) e cura del verd
e (per 7 su 10, equamente diviso tra i generi) sono le attività più popolari. Seguono poi lavori in ambito elettrico
(soprattutto uomini), organizzazione degli spazi
(scaffalature, mensole, casse), pittura e tinteggiatura
della casa (oltre il 60%), lavori di idraulica domestica
e sostituzione di elementi e componenti di arredo di bagno e cucina. Figura nel mezzo anche la cura dell’automobile
, a prevalenza maschile (al 72% contro il 53% delle donne). Le esperienze garden e outdoor
, sempre a prevalenza maschile, oltre alla cura del verde, si distinguono tra i lavori nell’orto, la manutenzione di forni e barbecue e le attività relative alla piscina.
Il convegno di apertura di Bricoday 2025
intitolato Scenari 2025-2026 nel mercato bricolage tra nuovi trend e strategie offrirà la consueta panoramica su dati, trend e strategie
con TradeLab (focus sul franchising) e, a seguire, con Gfk-an NIQ Company (mercato italiano del DIY e dell’Home Improvement). Un dato che emergerà con forza dalla ricerca è che il 60% degli italiani
(dal 54% del rilevamento precedente) è disposto a pagare di più
per prodotti che semplifichino la vita ed il 30% (era il 22%) per la personalizzazione, mentre il 31%
(dal 19%) si considera "early adopter"
.
Prima della tavola rotonda
conclusiva con alcuni leader della distribuzione
(Bricocenter, Bricolife, CFadda, OBI Italia), si terrà l’intervento di Vincenzo Russo
(IULM), che porterà i risultati delle ricerche del Neuromarketing Research Center – BrainLab sul comportamento dei consumatori nei punti vendita della Gds.Innovazione, digitalizzazione e AI
saranno al centro sia del convegno del 25 settembre
(Phygital retail, la grande transizione tra AI e sostenibilità) sia dei Digital Village Talks
distribuiti nei due giorni di manifestazione e organizzati in collaborazione con OPMF. Il convegno prevede l’introduzione di Alessandra Fraschini
(OPMF), la presentazione in anteprima dei dati dell’Osservatorio Multicanalità Ferramenta 2025 e il lancio di OPMF PRO, la nuova piattaforma aggregativa dei negozi ferramenta nel canale distributivo, fisico e online.
Tra i momenti chiave: intervista a Gustavo Huss
(Bosch) sul futuro del negozio specializzato, focus su Retail Media con Valiuz e Leroy Merlin
, e approfondimenti sull’AI generativa con Microsoft e Google
. In chiusura, una tavola rotonda su Marketplace ed eCommerce, con Aosom, Leroy Merlin
ed esperti legali, dedicata alle nuove normative europee (DSA, DMA, EAA) che regolano il commercio digitale.