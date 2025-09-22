Milano 13:04
42.246 -0,16%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:04
9.225 +0,09%
Francoforte 13:04
23.476 -0,69%

Francoforte: andamento sostenuto per Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Hensoldt
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Hensoldt, con una variazione percentuale del 3,58%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt rispetto all'indice.


La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 98,13 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 95,18. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 93,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
