Londra: senza freni Fresnillo

(Teleborsa) - Effervescente il leader mondiale dell'argento
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,04%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Fresnillo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,83%, rispetto a -0,79% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'esame di breve periodo di Fresnillo
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23,89 sterline e primo supporto individuato a 23,45. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24,33.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)