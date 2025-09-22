Milano 13:08
42.236 -0,18%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:08
9.221 +0,04%
Francoforte 13:08
23.486 -0,65%

Londra: senza freni Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: senza freni Fresnillo
(Teleborsa) - Effervescente il leader mondiale dell'argento, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,04%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Fresnillo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,83%, rispetto a -0,79% del principale indice della Borsa di Londra).


L'esame di breve periodo di Fresnillo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23,89 sterline e primo supporto individuato a 23,45. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```