Milano 9:52
45.813 +0,36%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:53
10.188 +0,03%
25.273 -0,05%

Londra: in perdita Fresnillo

Ribasso scomposto per il leader mondiale dell'argento, che esibisce una perdita secca del 4,46% sui valori precedenti.
