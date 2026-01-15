Milano
9:52
45.813
+0,36%
Nasdaq
14-gen
25.466
0,00%
Dow Jones
14-gen
49.150
-0,09%
Londra
9:53
10.188
+0,03%
Francoforte
9:52
25.273
-0,05%
Giovedì 15 Gennaio 2026, ore 10.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: in perdita Fresnillo
Londra: in perdita Fresnillo
Migliori e peggiori
,
In breve
15 gennaio 2026 - 09.50
Ribasso scomposto per il
leader mondiale dell'argento
, che esibisce una perdita secca del 4,46% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: andamento negativo per Fresnillo
Londra: calo per Fresnillo
Londra: scambi in positivo per Fresnillo
Vola a Londra Fresnillo
Titoli e Indici
Fresnillo
-4,62%
Altre notizie
Londra: su di giri Fresnillo
Londra: ingrana la marcia Fresnillo
Londra: andamento rialzista per Fresnillo
Londra: scambi in positivo per Fresnillo
Londra: positiva la giornata per Fresnillo
Londra: andamento rialzista per Fresnillo
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto