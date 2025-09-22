New York: allunga il passo Moderna

(Teleborsa) - Rialzo per la società americana di biotecnologia
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,50%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Moderna
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,33%, rispetto a +1,34% dell'indice del basket statunitense
).
Lo scenario di medio periodo di Moderna
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 27,68 USD. Supporto a 25,48. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 29,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)