New York: brillante l'andamento di ASML Holding

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip
, che avanza bene del 2,63%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ASML Holding
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di ASML Holding
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 962,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 952. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 973,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)