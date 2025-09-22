Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:04
24.764 +0,56%
Dow Jones 21:04
46.414 +0,21%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

New York: brillante l'andamento di ASML Holding

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che avanza bene del 2,63%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ASML Holding più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di ASML Holding è in rafforzamento con area di resistenza vista a 962,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 952. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 973,9.

