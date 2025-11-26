Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:13
25.258 +0,96%
Dow Jones 20:13
47.511 +0,85%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Wall Street prosegue all'insegna del denaro

(Teleborsa) - Prosegue positiva la seduta per i listini statunitensi, che mostra un guadagno dello 0,89% sul Dow Jones, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500, che continua la giornata in aumento dello 0,88% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,02%); con analoga direzione, sale l'S&P 100 (+0,84%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti informatica (+1,54%), materiali (+1,34%) e energia (+1,17%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni, che riporta una flessione di -0,68%.

Il focus degli investitori è rivolto alle prossime mosse della Federal Reserve e al possibile nuovo taglio dei tassi d’interesse nella riunione di dicembre. Secondo FedWatch, uno strumento di Cme Group, i trader valutano all’84,9% la probabilità di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base da parte della Fed il mese prossimo, il doppio rispetto alla scorsa settimana.

L'attenzione è rivolta anche al fronte macroeconomico, con le richieste di sussidio alla disoccupazione scese a sorpresa nella settimana terminata il 22 novembre, a 216 mila unità dalle 222 mila della settimana precedente e 226 mila unità attese dagli analisti. Rallentano come da attese gli ordinativi di beni durevoli a settembre, evidenziando un aumento dello 0,5% su base mensile dopo il +3,0% del mese precedente. Peggiora l'attività manifatturiera nell'area di Chicago a novembre, con l'indice PMI Chicago che si è attestato a 36,3 punti contro i 43,8 punti del mese precedente. Il dato risulta inferiore anche alle aspettative degli analisti che erano per una crescita a 44,3 punti.
Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+2,46%), Wal-Mart (+2,13%), Goldman Sachs (+2,01%) e Microsoft (+1,99%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce, che continua la seduta con -2,59%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Marvell Technology (+6,02%), AppLovin (+4,85%), ASML Holding (+4,26%) e Autodesk (+3,52%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Zscaler, che continua la seduta con -11,19%.

Lettera su Workday, che registra un importante calo dell'8,91%.

Calo deciso per Intuit, che segna un -2,89%.

Sotto pressione Alphabet, con un forte ribasso dell'1,51%.

