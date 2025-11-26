Wall Street prosegue all'insegna del denaro

Dow Jones

(Teleborsa) -, che mostra un guadagno dello 0,89% sul, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,88% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In rialzo il(+1,02%); con analoga direzione, sale l'(+0,84%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,54%),(+1,34%) e(+1,17%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,68%.Il focus degli investitori è rivolto alle prossime mosse dellae al possibile. Secondo FedWatch, uno strumento di Cme Group, i trader valutano all’84,9% la probabilità di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base da parte della Fed il mese prossimo, il doppio rispetto alla scorsa settimana.L'attenzione è rivolta anche al fronte macroeconomico, con lenella settimana terminata il 22 novembre, a 216 mila unità dalle 222 mila della settimana precedente e 226 mila unità attese dagli analisti., evidenziando un aumento dello 0,5% su base mensile dopo il +3,0% del mese precedente., con l'indice PMI Chicago che si è attestato a 36,3 punti contro i 43,8 punti del mese precedente. Il dato risulta inferiore anche alle aspettative degli analisti che erano per una crescita a 44,3 punti.Al top tra i(+2,46%),(+2,13%),(+2,01%) e(+1,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,59%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,02%),(+4,85%),(+4,26%) e(+3,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,19%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,91%.Calo deciso per, che segna un -2,89%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,51%.