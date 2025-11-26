Wall Street prosegue all'insegna del denaro

(Teleborsa) - Prosegue positiva la seduta per i listini statunitensi
, che mostra un guadagno dello 0,89% sul Dow Jones
, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500
, che continua la giornata in aumento dello 0,88% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In rialzo il Nasdaq 100
(+1,02%); con analoga direzione, sale l'S&P 100
(+0,84%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti informatica
(+1,54%), materiali
(+1,34%) e energia
(+1,17%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni
, che riporta una flessione di -0,68%.
Il focus degli investitori è rivolto alle prossime mosse della Federal Reserve
e al possibile nuovo taglio dei tassi d’interesse nella riunione di dicembre
. Secondo FedWatch, uno strumento di Cme Group, i trader valutano all’84,9% la probabilità di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base da parte della Fed il mese prossimo, il doppio rispetto alla scorsa settimana.
L'attenzione è rivolta anche al fronte macroeconomico, con le richieste di sussidio alla disoccupazione scese a sorpresa
nella settimana terminata il 22 novembre, a 216 mila unità dalle 222 mila della settimana precedente e 226 mila unità attese dagli analisti. Rallentano come da attese gli ordinativi di beni durevoli a settembre
, evidenziando un aumento dello 0,5% su base mensile dopo il +3,0% del mese precedente. Peggiora l'attività manifatturiera nell'area di Chicago a novembre
, con l'indice PMI Chicago che si è attestato a 36,3 punti contro i 43,8 punti del mese precedente. Il dato risulta inferiore anche alle aspettative degli analisti che erano per una crescita a 44,3 punti.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Boeing
(+2,46%), Wal-Mart
(+2,13%), Goldman Sachs
(+2,01%) e Microsoft
(+1,99%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce
, che continua la seduta con -2,59%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Marvell Technology
(+6,02%), AppLovin
(+4,85%), ASML Holding
(+4,26%) e Autodesk
(+3,52%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Zscaler
, che continua la seduta con -11,19%.
Lettera su Workday
, che registra un importante calo dell'8,91%.
Calo deciso per Intuit
, che segna un -2,89%.
Sotto pressione Alphabet
, con un forte ribasso dell'1,51%.