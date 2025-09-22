Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:04
24.764 +0,56%
Dow Jones 21:04
46.414 +0,21%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

New York: brusca correzione per Etsy

Migliori e peggiori
New York: brusca correzione per Etsy
(Teleborsa) - Ribasso per il gestore di una piattaforma di e-commerce, che tratta in perdita del 3,85% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Etsy rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Etsy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 64,22 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,54. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 66,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```