New York: luce verde per Teradyne

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che produce i tester di circuiti integrati
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,63%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Teradyne
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,99%, rispetto a +1,2% dell'indice del basket statunitense
).
Tecnicamente, Teradyne
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 132,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 127,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 137,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)