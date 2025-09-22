Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:05
24.763 +0,56%
Dow Jones 21:05
46.408 +0,20%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

New York: luce verde per Teradyne

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che produce i tester di circuiti integrati, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,63%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Teradyne mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,99%, rispetto a +1,2% dell'indice del basket statunitense).


Tecnicamente, Teradyne è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 132,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 127,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 137,6.

