New York: allunga il passo Teradyne

società che produce i tester di circuiti integrati

S&P-500

Teradyne

(Teleborsa) - Rialzo per la, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,92%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 180,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 171,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 189,7.