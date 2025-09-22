Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:06
24.766 +0,57%
Dow Jones 21:06
46.404 +0,19%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

New York: movimento negativo per Paccar

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di trattori, con un ribasso dell'1,93%.

La tendenza ad una settimana di Paccar è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Paccar. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 98,73 USD, con il supporto più immediato individuato in area 96,75. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 95,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
