New York: movimento negativo per Paccar

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di trattori
, con un ribasso dell'1,93%.
La tendenza ad una settimana di Paccar
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Paccar
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 98,73 USD, con il supporto più immediato individuato in area 96,75. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 95,97.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)