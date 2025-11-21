New York: Paccar sale verso 104,4 USD

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di trattori
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Paccar
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Paccar
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 104,4 Dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 99,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 109,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)