New York: Paccar sale verso 104,4 USD

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di trattori, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,21%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Paccar più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Paccar è in rafforzamento con area di resistenza vista a 104,4 Dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 99,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 109,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
