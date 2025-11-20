Milano 17:35
New York: brillante l'andamento di Paccar

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di trattori, che lievita del 2,87%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Paccar rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Paccar resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 100,1 USD. Supporto visto a quota 97,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 102,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
