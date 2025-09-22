Milano 17:35
New York: nuovo spunto rialzista per Tesla Motors

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore automotive, che tratta in utile del 3,49% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesla Motors evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 445 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 433. L'equilibrata forza rialzista di Tesla Motors è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 457.

