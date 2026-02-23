Milano 16:38
46.870 +0,85%
Nasdaq 16:38
24.793 -0,88%
Dow Jones 16:38
48.981 -1,30%
Londra 16:38
10.690 +0,03%
Francoforte 16:38
25.048 -0,84%

New York: nuovo spunto rialzista per Seagate Technology
Avanza l'azienda americana attiva nel settore storage, che guadagna bene, con una variazione del 2,69%.
