New York: scambi al rialzo per Apple

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 2,14% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 252 USD e primo supporto individuato a 248,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 255,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)