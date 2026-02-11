Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 21:46
25.222 +0,38%
Dow Jones 21:46
50.130 -0,12%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

New York: balza in avanti Apple

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Apple
Seduta vivace oggi per la casa di Cupertino, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.
Condividi
```