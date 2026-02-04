New York: positiva la giornata per Apple

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la casa di Cupertino
, che tratta in utile del 2,74% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Apple
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del colosso di Cupertino
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 278,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 273,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 283,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)