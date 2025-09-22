Turismo, a Roma il primo Global Summit WTTC: apertura con Bocelli

(Teleborsa) - Dal, l’evento di punta del settore, che, per la prima volta nel Belpaese,. Organizzata dal, in collaborazione con illa manifestazione si svolgerà in una delle location più prestigiose della Città Eterna, l’Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone", perfettamente in linea con l’importanza globale del vertice, la cui cerimonia d’apertura vedrà l’esibizione della banda dell’Arma dei Carabinieri, a seguire il summit sarà impreziosito dall’esibizione di Andrea Bocelli.Presenti all'incontro i, inclusi i CEO di aziende di livello mondiale, influenti investitori e autorevoli rappresentanti governativi di ogni parte del mondo, la cui presenza sottolinea il posizionamento cruciale di Roma e dell’Italia al centro del dibattito internazionale nonché il loro ruolo di protagoniste nella promozione e nello sviluppo di modelli volti all’innovazione, alla sostenibilità, all’inclusività e alla crescita.L’evento, che ilha fortemente voluto portare in Italia, si configura come una, ideata per affrontare le sfide e le opportunità di un settore in continua evoluzione, accendendo i riflettori su una vasta gamma di tematiche di stretta attualità nel panorama turistico italiano ed estero."Siamo orgogliosi di ospitare il WTTC Global Summit, un evento che mette in evidenzae si configura anche come u– ha dichiarato il–. L’incontro con leader e investitori internazionali – prosegue il ministro – ci permetterà di discutere e implementare politiche fondamentali per tDobbiamo fare dell’Italia la Nazione di riferimento per il turismo internazionale, unendo storia e visione, tradizione e innovazione. L’Italia, con la sua ricchezza fatta di storia e cultura e la sua propensione all’innovazione – conclude il ministro Santanchè –, è nella posizione ideale perche integri armoniosamente la crescita economica con la tutela del nostro patrimonio culturale e ambientale. Fra l’altro, questo evento arriva in un momento storico in cui èIl turismo è il miglior strumento possibile per favorire scambi e dialogo, poiché abbatte barriere e rafforza le relazioni interpersonali, favorendo la connessione tra lingue e culture diverse".Dal futuro del viaggio e del turismo, che riguarda nuove destinazioni, aspettative dei viaggiatori, e grandi idee che stanno plasmando il domani, all’innovazione e alla tecnologia, con al centro l’intelligenza artificiale e gli altri strumenti per personalizzare e migliorare l’esperienza del viaggiatore. Dalle esperienze di viaggio e i settori specifici, che toccheranno temi come il lusso e i grandi marchi, il turismo lento e del benessere, alle partnership, fondamentali sull’asse pubblico-privato per un’industria più sostenibile, equa e performante. Un apposito spazio, promuovendo pratiche rigenerative e l’empowerment delle comunità, all’insegna della preservazione e della celebrazione delle identità culturali. Le iniziative discusse al summit mirano a, preservare il patrimonio culturale per le generazioni future e ridurre l’impronta carbonica del settore."Il turismo sta attraversando una fase diper tenere il passo con le nuove sfide globali. Sostenibilità e digitalizzazione sono due nuovi capisaldi del comparto, specie per le nuove generazioni. Vediamo costantemente come sempre più giovani siano disposti a spendere anche di più per i loro soggiorni purché le strutture si adeguino ai valori ESG. L’Italia sta rispondendo bene a questi trend eNe è un esempio Villaggio Italia, che valorizza le bellezze e le unicità del nostro Paese in tutto il mondo in occasione di grandi appuntamenti", evidenzia Ivana Jelinic, AD ENIT., ha dichiarato: "Mentre ci riuniamo a Roma per questo Global Summit, il Travel C Tourism si trova al centro dell’economia globale. I leader che si uniscono a noi apportanoe insieme esploreremo come il nostro settore può sbloccare nuove opportunità e promuovere l’innovazione. Ouesto Summit vuole guardare avanti con fiducia e ambizione, assicurando che il Travel C Tourism continui ad essere una delle forze più dinamiche per il progresso a livello mondiale. La performance di Andrea Bocelli darà il tono a un Global Summit indimenticabile".La scelta dell’Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" come sede dell’evento riflette questa visione integrata: un. Il vertice prevede la partecipazione di leader italiani del settore, che condivideranno best practices su come gestire destinazioni mature mantenendo la loro attrattività e autenticità. Il summit avrà sicuramente delle ricadute sulle prospettive future del mercato turistico italiano e globale, tracciando delle linee guida per il futuro del comparto. Con il settore che si avvia verso una crescita continua – l–, la necessità di nuovi modelli sostenibili è una delle prossime sfide da affrontare.Domenica 28 settembre, alle ore 13:30 presso l’Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone", inoltre, si terrà. Per la stampa è necessario accreditarsi.