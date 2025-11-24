Milano 13:38
42.266 -0,93%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:38
9.559 +0,21%
Francoforte 13:38
23.220 +0,55%

Londra: positiva la giornata per InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Londra: positiva la giornata per InterContinental Hotels Group
Seduta vivace oggi per il gruppo che gestisce alberghi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.
Condividi
```