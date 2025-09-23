Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:22
24.706 -0,22%
Dow Jones 18:22
46.423 +0,09%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Cambi: euro a 0,8724 sterline alle 15:41

Euro a 0,8724 sulla sterlina inglese alle 15:41.
